Трехсторонние консультации по газу между Россией, ЕС и Украиной стартовали в Брюсселе

БРЮССЕЛЬ, 19 сентября. /ТАСС/. Представители России, ЕС и Украины начали трехсторонние консультации по газу. Основной темой станет продление контракта на транзит газа из РФ в Европу по украинской территории после 2019 года, так как действующее десятилетнее соглашение истекает уже в конце этого года, передает корреспондент ТАСС.

Встреча должна была начаться час назад. По словам источника ТАСС, сначала стороны провели переговоры в узком составе.

Во встрече участвуют министр энергетики России Александр Новак, глава "Газпрома" Алексей Миллер, заместитель председателя ЕК по делам Энергосоюза Марош Шефчович, министр энергетики и окружающей среды Украины Алексей Оржель и глава "Нафтогаза" Андрей Коболев.

Шефчович ранее говорил, что ЕК на консультациях 19 сентября будет добиваться долгосрочного транзитного контракта для Киева, чтобы гарантировать привлекательность украинской газотранспортной системы для инвестиций в ее модернизацию.

По информации источников ТАСС, Еврокомиссия предложит Киеву и Москве заключить новый договор на 10 лет с условием обязательной прокачки по территории Украины не менее 60 млрд кубометров газа в год.

У России иной взгляд на будущее сделки: Новак говорил, что Москва готова продлить действующий контракт на год, но не исключал и других вариантов. При этом Украина, напротив, надеется на заключение долгосрочной сделки, так как в случае прекращения транзита потеряет поступления в бюджет примерно в $3 млрд в год.

Перед встречей Коболев говорил, что Украина позитивно оценивает шансы договориться с Россией по транзиту газа, а Новак рассказал о готовности к конструктивным переговорам.

Оржель, в свою очередь, отметил, что Украина готова обсудить различные варианты продления контракта на транзит газа - как краткосрочные, так и долгосрочные. Но это все еще остается предметом консультаций.