В Пермском крае 34 территории досрочно отказались от единого налога на вмененный доход

ПЕРМЬ, 19 сентября. /ТАСС/. Депутаты городских дум и земских собраний в 34 муниципальных образованиях Пермского края проголосовали за досрочную отмену единого налога на вмененный доход (ЕНВД) на своих территориях с 2020 года, сообщили ТАСС в пресс-службе краевого правительства.

"В Пермском крае 46 территорий, в 34 из них решение о досрочной отмене ЕНВД с 2020 года принято, в шести территориях этот вопрос будет вынесен на голосование. Еще в шести территориях принято отрицательное решение", - сказали в пресс-службе.

После отмены единого налога на вмененный доход предприниматели смогут перейти на патентную (ПСН) и упрощенную систему налогообложения (УСН). Губернатор Пермского края Максим Решетников внес на рассмотрение законопроект, согласно которому предлагается усовершенствовать ПСН и УСН. Депутаты в четверг в первом чтении приняли проект закона по изменению этих систем налогообложения в Пермском крае.

По данным Министерства экономического развития и инвестиций Пермского края, на сегодняшний день в регионе более 38 тыс. субъектов малого и среднего бизнеса, которые применяют систему ЕНВД. Наибольшей популярностью она пользуется у предпринимателей в сфере розничной торговли, грузовых и пассажирских перевозок, оказания бытовых услуг и общественного питания, ремонта, технического обслуживания и мойки транспортных средств.

В бюджете региона предусмотрено порядка 2 млрд рублей на компенсацию выпадающих доходов тех муниципалитетов, которые приняли решение досрочно отказаться от ЕНВД. Компенсация не носит целевой характер: полученные средства муниципалитеты будут направлять по своему усмотрению в соответствии с существующими потребностями конкретного муниципалитета, власти территорий смогут использовать дотацию в том числе и для различной поддержки малого бизнеса.

Первый вице-премьер, министр финансов РФ Антон Силуанов ранее сообщал, что Минфин не рассматривает возможность продления ЕНВД после 2020 года из-за примеров его использования бизнесом для уклонения от налогов. Данный режим в России применяют около 280 тыс. организаций и 1,8 млн индивидуальных предпринимателей. Отмена единого налога на вмененный доход (ЕНВД) в России запланирована с 2021 года.

О налоге

Единый налог на вмененный доход был введен в 1998 году как временная посткризисная мера. На сегодняшний день на территории РФ им пользуются 200 тыс. юридических лиц и порядка 1,8 млн индивидуальных предпринимателей.

Особенность ЕНВД заключается в том, что налог взимается с предполагаемого, а не с фактического дохода. При этом никакие ограничения по уровню дохода не установлены. Это означает, что реальные объемы денежных поступлений на сумму платежа в бюджет никак не влияют. При этом налог применяется только к отдельным видам деятельности, а не к организации в целом. Плательщики ЕНВД освобождены от ряда платежей: налога на прибыль (для юридических лиц), НДФЛ (для индивидуальных предпринимателей), НДС (кроме операций по импорту) и налога на имущество (за исключением имущества, которое оценивается по кадастровой стоимости).