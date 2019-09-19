На развитие мелиорации на Ставрополье направят около 470 млн рублей

ПЯТИГОРСК, 19 сентября. /ТАСС/. Власти Ставрополья направят на развитие мелиорации около 470 млн рублей, на которые реализуют более 20 проектов. Об этом в четверг сообщила пресс-служба Минсельхоза региона.

"В настоящее время на территории Ставропольского края в рамках программы "Развитие мелиорации" реализуется 23 проекта. На данную программу выделено дополнительно 160 млн рублей. Общая сумма составит порядка 470 млн рублей", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, с 10 октября по 10 ноября текущего года пройдет прием документов сельхозтоваропроизводителей для получения субсидии на строительство мелиорации, в необходимый пакет которых входит проектно-сметная документация, справка об отсутствии налоговой задолженности и акт ввода объекта в эксплуатацию.

"По поручению губернатора Ставропольского края Владимира Владимирова, развитие мелиорации является одним из приоритетных направлений. Для минимизирования рисков всем потенциальным участникам господдержки при предоставлении заявки необходимо подтверждать наличие проектно-сметной документации, источник финансирования проекта и взаимодействие с подрядчиком. Необходимо понимать, что проект находится под непосредственным сопровождением руководства района", - приводятся в сообщении слова министра сельского хозяйства Ставропольского края Владимира Ситникова.

По его словам, дальнейшее эффективное развитие орошения в Ставропольском крае возможно только при ответственном и комплексном подходе со стороны сельхозорганизаций, подрядчиков, представителей госэкспертиз, а также муниципальных и краевых органов власти.

По данным министерства сельского хозяйства края, площадь орошаемых земель на Ставрополье превышает 240 тыс. га. Реализация федеральной программы "Развитие мелиорации земель" позволила за четыре года создать в регионе около 24 тыс. га орошаемых земель.