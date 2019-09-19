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Возможности применения дополненной и виртуальной реальности в энергетике изучат в Австрии

Предполагается, что это позволит моделировать сценарии, связанные с задачами энергетики, которые учитывают большой набор параметров

ТАСС, 19 сентября. Энергетический центр Австрийского технологического института (AIT) объявил об открытии лаборатории City Intelligence Lab для изучения возможностей применения технологий виртуальной и дополненной реальности (AR/VR), а также искусственного интеллекта для задач энергетики и создания "умных" городов, сообщило издание Power Engineering International.

Исследователи лаборатории займутся разработкой сложных симуляций и параметрических моделей с помощью алгоритмов машинного обучения и VR/AR-технологий. Лаборатория будет оснащена интерактивными проекционными экранами, которые вместе обеспечат среду разработки для планирования инфраструктуры "умных" городов, сочетающую прогнозирование в режиме реального времени и возможности проектирования.

Функционируя как интерактивная платформа, City Intelligence Lab позволит реалистично моделировать сценарии, связанные с задачами энергетики, которые учитывают большой набор параметров, включая климатическую ситуацию в разных частях города. В частности, ученые смогут моделировать различные сценарии для регуляции подачи тепла и охлаждения для максимизации энергоэффективности. 

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