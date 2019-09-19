Цех горячего цинкования стоимостью 770 млн рублей открыли в Тверской области

ТАСС, 19 сентября. Цех горячего цинкования российско-итальянской компании "Диэлектрические кабельные системы" мощностью 54 тыс. т металла в год открылся в Тверской области. Объем инвестиций превысил 770 млн рублей, сообщает в четверг пресс-служба правительства Тверской области.

"19 сентября губернатор Игорь Руденя принял участие в открытии в Твери современного цеха горячего цинкования. Объем инвестиций в новый проект АО "ДКС" - более 770 млн рублей. Мощность цеха горячего цинкования 54 тыс. т оцинкованного металла в год", - говорится в сообщении.

По словам генерального директора компании Дмитрия Колпашникова, о строительстве нового цеха впервые задумались 10 лет назад, но только семь лет спустя приступили к практической реализации. В том числе, повысили квалификацию сотрудников, отметили в пресс-службе правительства региона. Сейчас в "Диэлектрических кабельных системах" работают больше 2 тыс. человек, в новом цеху трудоустроено еще более 50 рабочих.

"Открытие нового производства - большой вклад в российскую и региональную экономику. Сегодня на тверской земле реализуются задачи, которые поставил президент России Владимир Путин, по увеличению экспорта несырьевой продукции. Они реализуются благодаря вашему труду, воплощению идей руководства компании, которые делают наше будущее. Среди проектов с участием вашего предприятия - Московский Кремль, космодромы, газопроводы", - сказал губернатор Тверской области Игорь Руденя.

По данным пресс-служба правительства Тверской области, в 2018 году компания перечислила в консолидированный бюджет региона 747 млн рублей. В начале 2019 года региональный и федеральный Фонды развития промышленности одобрили "Диэлектрическим кабельным системам" совместный заем на 20 млн рублей на производство гофрированных труб из ПВХ и металлорукавов.

Компания "Диэлектрические кабельные системы" была основана в 1998 году и специализируется на производстве кабеленесущих систем и низковольтного оборудования. Российско-итальянское предприятие имеет заводы в России, Венгрии, Румынии, Китае, Украине, Италии.