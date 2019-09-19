Путин подписал указ об индексации окладов чиновников на 4,3% с 1 октября

МОСКВА, 19 сентября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин подписал указ о повышении окладов месячного денежного содержания лиц, замещающих должности федеральной государственной гражданской службы. Текст документа опубликован на официальном портале правовой информации.

"Повысить с 1 октября 2019 года в 1,043 раза размеры месячных окладов дипломатических работников МИД, дипломатических представительств и консульских учреждений РФ, территориальных органов - представительств МИД РФ на территории РФ в соответствии с присвоенными им дипломатическими рангами <...>", - говорится в указе.

Кроме того, изменения также касаются федеральных государственных гражданских служащих.