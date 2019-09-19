ИЖЕВСК, 19 сентября. /ТАСС/. Первый полет Ил-114 намечен на ноябрь 2020 года, заявил гендиректор АО "Российская самолетостроительная корпорация "МиГ" Илья Тарасенко в рамках празднования Дня оружейника.
"Мы должны к ноябрю следующего года сделать первый полет, с 2023 года запустить в серийное производство и, начиная с этого периода, выпускать по 12 самолетов в год", - сказал он.
Тарасенко отметил, что сейчас предприятие находится на этапе подготовки производства данного самолета. В апреле следующего года начнется его состыковка. Производство осуществляется совместно с компанией "Ильюшин" в полностью цифровом виде.
Центр обслуживания
"Чтобы самолет правильно продавался, нам необходимо иметь компетенцию по техническому сопровождению этого самолета в послепродажный период. Поэтому уже сейчас мы занялись проектом. Мы создаем на базе нашего Луховицкого завода центр по техническому обслуживанию и ремонту самолета SSJ", - рассказал глава "МиГ".
По словам Тарасенко, в 2020 году ожидается получение сертификата Росавиации. С этого времени обслуживание самолетов будет проходить непосредственно на заводе в Луховицах.
"Это нам позволит подготовить наш персонал правильно обслуживать самолеты, подготовить самолет Ил-114 к правильной эксплуатации. И также мы надеемся, что та компетенция, которую мы создадим на заводе в Луховицах, будет перенесена и на наш новый магистральный самолет МС-21", - заключил он.