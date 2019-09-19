БРЮССЕЛЬ, 19 сентября. /ТАСС/. Трехсторонние консультации России, ЕС и Украины по транзиту газа завершились, их продолжительность составила всего около 40 минут. О факте окончания встречи ТАСС сообщили в Минэнерго РФ.

Консультации должны были начаться в 14:30 по брюссельскому времени (15:30 мск), но задержались на час. По словам источника ТАСС, сначала стороны провели встречу в узком составе в течение часа.

Основной темой консультаций должно было стать продление контракта на транзит газа из РФ в Европу по украинской территории после 2019 года, так как действующее десятилетнее соглашение истекает уже в конце года.