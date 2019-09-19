Россия предложила Украине возобновить прямые поставки российского газа

ТАСС, 19 сентября. Россия на трехсторонних консультациях по газу предложила Украине возобновить прямые поставки российского газа. Об этом сообщил журналистам министр энергетики РФ Александр Новак.

Он назвал трехсторонние консультации РФ-ЕС-Украина, завершившиеся в Брюсселе, конструктивными. "Консультации прошли очень конструктивно, может, это впервые за многие последние такие консультации", - сказал он. "Разговор был очень конструктивный, мы услышали от украинских партнеров заинтересованность продолжать работать с января 2020 года. Они презентовали нам нормативную базу, которая будет имплементирована с 1 января 2020 года", - добавил Новак.

По его словам, Россия на встрече обозначила необходимость "урегулировать [судебные споры с Украиной по газу] в рамках мирового соглашения". "Это очень важный момент чтобы обеспечить экономически целесообразные поставки газа через ГТС Украины", - отметил министр.

"Наша позиция в том, что если европейское законодательство, действительно, в январе 2020 будет имплементировано в украинское, то мы готовы работать в соответствии с европейским законодательством. Это означает готовы бронировать мощности с 1 января 2020 года", - сказал он. Новак также добавил, что российская сторона в ходе встречи указала на риски, которые видит "с точки зрения принятия соответствующих законов". "Мы предложили нашим коллегам, если это не будет сделано [до января 2020 года], мы сможем партнерам продлить действующий контракт или дополнительное соглашение до того момента, когда будет готова вся нормативная база и законодательство Украины", - заключил он.

Новак также пояснил, что на встрече конкретные объемы прокачки газа через Украину не обсуждались, были затронуты только правовые вопросы.

ЕК, Россия и Украина договорились продолжить консультации по газу через месяц.