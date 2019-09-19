На базе НГТУ в Новосибирской области создадут региональный центр компетенций

НОВОСИБИРСК, 19 сентября. /ТАСС/. Региональный центр компетенций создадут на базе Новосибирского государственного технического университета (НГТУ НЭТИ) для поддержки инновационных компаний. Он откроется для предпринимателей до конца 2019 года. Об этом в четверг сообщил руководитель направлений "Технологические проекты" и "Образовательные программы" Ассоциации кластеров и технопарков РФ Александр Подковыров.

"На данный момент у нас определены девять пилотных регионов, где мы реализуем эти центры. В Новосибирской области тоже создается центр на базе НГТУ. Мы наблюдаем высокий уровень интереса к данному проекту со стороны органов исполнительной власти. Очень большой интерес у бизнеса", - сказал Подковыров на форуме "Технопром".

Он пояснил ТАСС, что это будет первый центр в Сибири.

"В рамках данных центров будут обеспечены образовательные программы, партнерская инфраструктура, будет поддерживаться единый методологический контур. Партнерский контур позволит на высоком уровне закрывать узкие компетенции", - отметил Подковыров.

По его словам, результатом работы станет создание и развитие инновационных компаний в регионе, которые в том числе смогут привлекать венчурное финансирование.

Проект реализуется Ассоциацией кластеров и технопарков России совместно с Роспатентом и Федеральным институтом промышленной собственности. В число пилотных регионов также вошли Москва, Санкт-Петербург, Татарстан, Мордовия, Тюменская, Томская, Свердловская и Воронежская области.

Международный форум технологического развития "Технопром" ежегодно проводят в Новосибирске. В 2019 году его главная тема - "Наука новой эры: технологии трансформации". Деловая программа включает более 90 мероприятий. В прошлом году площадки форума посетили более 7,8 тыс. человек. В числе организаторов - правительство РФ, власти Новосибирской области и Сибирское отделение РАН. Информационное агентство ТАСС является информационным партнером "Технопрома-2019".