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Мантуров: выпуск гражданской продукции в ОПК сохранит коллективы уникальных предприятий

Министр промышленности и торговли отметил, что наработки предприятий оборонно-промышленного комплекса можно внедрять в разных сферах экономики

МОСКВА, 19 сентября. /ТАСС/. Переход предприятий оборонно-промышленного комплекса (ОПК) на гражданский сектор позволит сохранить рабочие места на предприятиях. Об этом в четверг сообщил министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров на пленарном заседании Всероссийского форума оружейников в Ижевске.

"Компетенция оборонки успешно используется в гражданском секторе в рамках движения по диверсификации <...> В лице диверсификации поставлен еще один вызов, который обеспечит сохранение уникальных производств и коллективов", - сказал Мантуров.

Он отметил, что наработки предприятий ОПК можно внедрять в разных сферах экономики - от транспорта и электроники до медицины и топливно-энергетического комплекса (ТЭК). В частности, во время форума состоялась встреча представителей ПАО "Россети" с руководством концерна "Калашников", во время которой был проработан вопрос по производству интеллектуальных приборов учета на основе технологии интернета вещей.

Мантуров также подчеркнул, что ключевая задача оборонного сектора - выполнение госпрограммы вооружения. "Русское оружие снова примиряет конфликты в разных частях света и сдерживает тех, кто хочет силой изменить миропорядок в свою пользу", - сказал он.

Ранее президент России Владимир Путин на Всероссийском форуме оружейников заявил, что грамотная и осмысленная диверсификация производства улучшит финансовую устойчивость предприятий ОПК. "Что касается наращивания экспортного потенциала, то эта задача в полной мере касается и гражданской продукции. Именно грамотная, осмысленная диверсификация призвана обеспечить повышение финансовой устойчивости предприятий ОПК, открыть возможности для создания новых квалифицированных рабочих мест", - сказал президент. Он добавил, что все организации ОПК при производстве продукции гражданского назначения, должны "занимать новые ниши, смелее выходить на внутренний и на внешний рынки".

Форум оружейников проходит в Ижевске 18-19 сентября в рамках празднования Дня оружейника, который в этом году посвящен 100-летию со дня рождения конструктора стрелкового оружия Михаила Калашникова. Участники форума определят векторы развития в сфере поддержки диверсификации предприятий ОПК, подведут первые итоги нацпроекта "Производительность труда и поддержка занятости", изучат инновационные методы внедрения бережливого производства на предприятиях и обсудят вопросы в сфере промышленного дизайна. К сотрудничеству при проведении форума были приглашены руководители и представители Сбербанка, Росатома, концерна "Калашников" и ряда других крупных предприятий.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичМантуров, Денис ВалентиновичРоссия
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