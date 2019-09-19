{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Шефчович подтвердил договоренность о новой встрече по газу РФ-ЕС-Украина в конце октября

Он также отметил, что на состоявшихся трехсторонних консультациях была "очень позитивная и конструктивная атмосфера"

ТАСС, 19 сентября. Заместитель председателя Еврокомиссии по делам Энергосоюза Марош Шефчович подтвердил договоренность о новой встрече по газу РФ-ЕС-Украина в конце октября. Он также выразил мнение, что на состоявшихся трехсторонних консультациях была "очень позитивная и конструктивная атмосфера"

Теги
УкраинаРоссияШефчович, Марош
Атаки на предприятия Saudi Aramco
Эр-Рияд проинформировал генсека ООН о возможных мерах после атаки на нефтяные объекты
Речь идет о "тактике, типичной для террористических и экстремистских группировок", отметил постпред Саудовской Аравии при ООН
Читать полностью