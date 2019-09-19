ТАСС, 19 сентября. Заместитель председателя Еврокомиссии по делам Энергосоюза Марош Шефчович подтвердил договоренность о новой встрече по газу РФ-ЕС-Украина в конце октября. Он также выразил мнение, что на состоявшихся трехсторонних консультациях была "очень позитивная и конструктивная атмосфера"