Миллер не исключает, что Украина может не успеть создать газового оператора до 2020 года

БРЮССЕЛЬ, 19 сентября. /ТАСС/. Глава "Газпрома" Алексей Миллер не исключил, что Украина не успеет имплементировать Третий энергопакет ЕС и не сможет создать газотранспортного оператора до 2020 года. В этом случае стороны могут продлить действующий контракт на транзит газа через Украину на короткий сорок, заявил он в эфире телеканала "Россия-24".

"Есть риски, что к 1 января 2020 года Украина не сможет имплементировать Третий энергопакет и создать независимого сертифицированного газотранспортного оператора и независимого регулятора. И мы сегодня говорили о том, что в этом случае имеет смысл рассматривать и план "Б" - продление действующего контракта на какой-то короткий промежуток времени", - сказал Миллер.

Он напомнил, что в настоящее время на Украине нет сертифицированного независимого газотранспортного оператора, соответствующего требованиям Третьего энергетического пакета ЕС. "И проблема не только в том, что он должен быть создан. Необходимо наделить его реальными полномочиями и ресурсами для выполнения своих функций. Только после этого оператор должен пройти сертификацию сначала украинским регулятором, с последующим подтверждением секретариатом энергетического сообщества. Если к процедуре сертификации подходить ответственно, а не формально, это занимает большое количество времени. Только законодательство Украины отводит на это регулятору четыре месяца. Европейская практика предполагает внимательную и тщательную проверку заявки. Если сертифицированного оператора не будет до 1 января 2020 года, единственный возможный в этих условиях вариант - это продление действующего договора на транспортировку газа", - сказал Миллер.

При этом Миллер подчеркнул, что первым по очередности является вопрос, будет ли Украина покупать российский газ по прямому контракту. "Поскольку от этого зависит то, какие газотранспортные мощности с российской стороны "Газпром" должен гарантировать и содержать для подачи газа потребителям Украины", - заключил он.

Ранее министр энергетики РФ Александр Новак по итогам трехсторонних консультаций с представителями Украины и ЕК в Брюсселе сообщил, что Россия предлагает продлить контракт на транзит газа через Украину на короткий срок, если та не сможет имплементировать нормы Третьего энергопакета ЕС до 2020 года. Прошедшую встречу министр назвал самой конструктивной за многие годы.

Газовый спор

В 2009 году "Газпром" и "Нафтогаз" подписали два газовых контракта. Один касался поставок российского газа для нужд Украины, а второй - транзита российского газа в Европу через украинскую территорию. Оба договора рассчитаны до 31 декабря 2019 года. Однако с 2012 года "Нафтогаз" перестал полностью выбирать законтрактованный объем, а с ноября 2015 года Киев вообще не закупал российский газ, заменив его реверсным газом из Европы. В 2014 году компании начали судебные разбирательства по обоим контрактам в Стокгольмском арбитраже.

В декабре 2017 года суд подтвердил долг "Нафтогаза" перед "Газпромом" за поставки газа в 2013-2014 годах в размере $2 млрд. Арбитраж также признал обязательность условия "бери или плати", однако снизил обязательный годовой объем закупок у "Газпрома" с 52 млрд до 5 млрд кубометров до истечения срока контракта в конце 2019 года.

"Нафтогаз" в свою очередь требовал от "Газпрома" около $17 млрд за недопоставку согласованных объемов по транзиту, пересмотра тарифов и условий транзита российского газа через Украину. В феврале 2018 года Стокгольмский суд вынес решение: доплатить "Нафтогазу" около $4,7 млрд. Таким образом, с учетом удовлетворенных встречных требований "Газпром" оказался должен заплатить "Нафтогазу" $2,56 млрд.

"Газпром" не согласился с решением арбитража и заявил о намерении расторгнуть газовые контракты с украинской госкомпанией через суд. По словам главы "Газпрома" Алексея Миллера, Стокгольмский арбитраж, руководствуясь двойными стандартами, принял асимметричные решения по контрактам на поставку и транзит газа с "Нафтогазом". Таким образом, решение суда существенно нарушило баланс интересов сторон по этим соглашениям, подчеркивал Миллер.

В результате в марте 2018 года "Газпром" вернул уже внесенную "Нафтогазом" предоплату за возобновление поставок газа и направил украинской компании уведомление о начале процедуры расторжения контрактов. Миллер тогда сообщил, что процесс может занять 1,5-2 года.