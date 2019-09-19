Судостроительная корпорация из Татарстана готова сотрудничать с верфями Дальнего Востока

МОСКВА, 19 сентября. /ТАСС/. Судостроительная корпорация "Ак Барс" готова сотрудничать с дальневосточными верфями в проектировании, строительстве и ремонте судов. Об этом сообщила в четверг пресс-служба Агентства Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта (АПИ).

"АО "Судостроительная Корпорация "Ак Барс" заинтересовано в осуществлении сотрудничества с верфями Дальнего Востока в части реализации совместных проектов в сфере судостроения, судоремонта, проектирования современных судов. Соответствующее соглашение о сотрудничестве было подписано корпорацией с Агентством Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта (АНО АПИ) на полях международной выставки "НЕВА 2019" в Санкт-Петербурге", - говорится в сообщении.

В июле делегация АПИ посетила Татарстан, чтобы ознакомиться с деятельностью Зеленодольского завода имени А. М. Горького - одного из крупнейших и стратегически важных судостроительных предприятий России.

Холдинговая компания "Ак Барс" - управляющая компания группы промышленных, строительных, сельскохозяйственных, пищевых, транспортных и торговых предприятий Татарстана, объединяет свыше 30 компаний.

В состав судостроительной корпорации входят профильные предприятия холдинговой компании "Ак Барс": Зеленодольский завод имени А. М. Горького, Казанский завод "Электроприбор", "Ак Барс металл", "Адриа винч Зеленодольск", "Волгататсудоремонт". Планируется, что в дальнейшем в состав корпорации войдут и другие предприятия и организации судостроительной направленности.