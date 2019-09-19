Глава Минприроды дал позитивный прогноз ходу реформы мусорной отрасли

МОСКВА, 19 сентября. /ТАСС/. Министр природных ресурсов и экологии РФ Дмитрий Кобылкин дал позитивный прогноз ходу реформы мусорной отрасли до конца 2019 года. По его словам, несмотря на пять отстающих регионов, до конца года все субъекты могут успеть перейти на новую систему обращения с отходами.

Замминистра природных ресурсов и экологии РФ Владимир Логинов ранее перечислил пять регионов, которые, по мнению Минприроды, серьезно рискуют не успеть войти в реформу отрасли обращения с мусором до конца 2019 года: Архангельская область, Забайкальский край, Красноярский край, Еврейская автономная область и Ненецкий автономный округ.

"Было вообще девять [регионов с серьезными рисками не войти в реформу], потом стало семь, теперь их пять. До конца года времени мало, и я надеюсь, что все регионы войдут в реформу, и все будет нормально", - сказал Кобылкин ТАСС в кулуарах коллегии министерства в четверг.

Он добавил, что губернаторы помнят о своей ответственности за реализацию реформы.

Реформа мусорной отрасли стартовала в России 1 января 2019 года. Она призвана сделать обращение с мусором более цивилизованным, решить проблему с несанкционированными свалками и значительно сократить объемы вывозимых на полигоны отходов. Основные показатели реформы зафиксированы в паспорте нацпроекта "Экология": например, на переработку к 2024 году должно будет отправляться 36% бытового мусора вместо 7% в 2019 году. Сейчас, по сведениям Российского экологического оператора, из 85 субъектов РФ в реформу не вошли 11: Архангельская, Владимирская, Курганская и Рязанская области, Еврейская автономная область, Ненецкий автономный округ, Приморский, Забайкальский, Хабаровский края, Москва и Санкт-Петербург. Два последних имели право отложить переход на новую систему до 2022 года. Еще восемь регионов запустили реформу только частично: Краснодарский и Красноярский края, Ленинградская, Воронежская, Магаданская, Саратовская, Ульяновская области и Республика Марий Эл.