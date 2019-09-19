Карты "Мир" можно будет повсеместно использовать в Белоруссии с конца 2020 года

ТАСС, 19 сентября. Возможность повсеместного использования карт российской платежной системы "Мир" должна появиться в Белоруссии к концу 2020 года. Об этом сообщила начальник главного управления платежной системы и цифровых технологий Нацбанка Белоруссии Татьяна Рускевич.

"Дорожная карта есть, мы очень плодотворно работаем в этом направлении. Пилотный проект будет запущен с начала следующего года, - приводит агентство БелТА ее слова. - Очень хорошие перспективы". Она отметила, что после запуска пилотного проекта к концу следующего года карты "Мир" будут приниматься на всей территории Белоруссии.

Ранее сообщалось, что на пространстве ЕАЭС (Белоруссия, Армения, Киргизия, Казахстан и Россия) платежная система "Мир" работает в рамках разных форм сотрудничества. В частности, с Арменией возможность использования платежной системы "Мир" уже реализована, а с Киргизией реализация аналогичного проекта завершается. Также подписана детальная дорожная карта с белорусской платежной системой "Белкарт". В Казахстане нет собственной национальной платежной системы, поэтому платежная система "Мир" работает с отдельными банками индивидуально. Прием карт "Мир" в Узбекистане планируется обеспечить до конца 2019 года.

Поводом для создания национальной платежной системы в России стало решение Visa и Mastercard в марте 2014 года остановить обслуживание платежных операций клиентов банка "Россия", СМП-банка и их "дочек" из-за санкций США. В декабре 2014 года Visa и Mastercard прекратили обслуживание банковских карт в Крыму и Севастополе (их работа на полуострове возобновилась в апреле 2015 года).

Чтобы избежать повторения этого сценария, в том же 2014 году было создано акционерное общество НСПК, перед которым были поставлены две задачи: создание центра для обработки внутрироссийских операций по картам международных платежных систем, а также выпуск и продвижение национальной платежной карты. С 2015 года все операции по картам систем Visa и MasterCard проходят через НСПК. Тогда же была разработана и карта "Мир".