"Аэрофлот" вернет доступ клиентам с золотыми картами в бизнес-залы в некоторых городах

МОСКВА, 19 сентября. /ТАСС/. Авиакомпания "Аэрофлот" возобновила доступ участникам "золотой" бонусной программы, купившим билеты класса эконом, в бизнес-залы аэропортов Самары, Нижнего Новгорода, Ростова-на-Дону и Саратова, сообщает пресс-служба компании.

"С 20 сентября 2019 года обслуживание участников Золотого уровня в этих аэропортах возобновляется в полном объеме. Данное решение было принято в связи с достигнутыми договоренностями с "Аэропортами регионов", - пояснили в пресс-службе.

Ранее авиакомпания ограничила доступ в бизнес-залы ряда региональных аэропортов по причине отказа с их стороны снижать стоимость обслуживания пассажиров. В настоящий момент ограничения на доступ в бизнес-залы действуют в аэропортах Анапы, Архангельска, Астрахани, Барнаула, Владивостока, Калининграда, Кемерово, Краснодара, Магнитогорска, Минеральных вод, Новокузнецка, Новосибирска, Перми, Салехарда, Хабаровска, Якутска.