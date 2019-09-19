Власти Нижегородской области разделят лесной фонд на четыре зоны для предпринимателей

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 19 сентября. /ТАСС/. Нижегородская область внедрит новую концепцию лесопользования, которая разделит лесной фонд на четыре зоны. Об этом журналистам в четверг сообщил губернатор региона Глеб Никитин по итогам заседания рабочей группы Государственного совета РФ по направлению "Экология и природные ресурсы".

"Мы внедряем новую концепцию лесопользования, в частности, ведем деление лесного фонда на четыре зоны: конкурсного предоставления для крупных предприятий, аукционного - для небольших, например, лесопилок, зону реализации приоритетных инвестиционных проектов и участки для нужд граждан и малого и среднего предпринимательства", - сказал Никитин.

По его словам, новая концепция позволит дополнительно привлечь в бюджеты всех уровней не менее 900 млн рублей, в том числе в областной бюджет - не менее 500 млн рублей.

"Цивилизованное использование лесов выгодно всем, это дополнительные поступления в бюджет, которые идут либо на восстановление лесов, либо на социальные нужды. Это новые возможности для небольших компаний и индивидуальных предпринимателей, которые работают или хотят работать с лесом", - уточнил Никитин.

В настоящее время половина территории региона занята лесами. Ежегодно в Нижегородской области заготавливается около 4 млн кубометров древесины.

В ходе заседания глава региона также предложил разработать программу по развитию лесного семеноводства в России. По его словам, сейчас арендаторы лесных участков не заинтересованы в проведении качественных агротехнических и лесоводственных уходов из-за отсутствия возврата инвестиций в проведение этих мероприятий. Решением проблемы может стать установление критериев качества и результативности выполнения работ по охране, защите и воспроизводству лесов, несоблюдение которых являлось бы основанием для досрочного расторжения договора аренды лесного участка.