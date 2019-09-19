Индексы РТС и Мосбиржи по итогам дня снизились на 0,30-0,85%

МОСКВА, 19 сентября. /ТАСС/. Индексы Мосбиржи и РТС к завершению торгов снизились. Индекс Мосбиржи уменьшился на 0,85% - до 2794,77 пункта, индекс РТС снизился на 0,30%, до 1378,06 пункта, следует из данных торгов.

Курс доллара к рублю на Московской бирже по состоянию на 18:54 мск снизился на 0,40%, до 63,895 руб., курс евро уменьшился на 0,21%, до 70,59 руб. Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в ноябре 2019 года на бирже ICE в Лондоне выросла на 1,41% - до $64,52 за баррель.

"Действия ФРС, накануне понизившей ключевую ставку на 25 б. п., а также риторика главы американского регулятора в целом не принесли неожиданностей. Фокус участников торгов снова смещается к теме усиления геополитической напряженности на Ближнем Востоке после атаки на саудовские нефтяные объекты. Саудовская Аравия в четверг представила некоторые доказательства, которые могут указывать на причастность Ирана к данным событиям. На этом фоне градус воинственности во взаимной риторике Вашингтона и Тегерана может повыситься", - рассказал инвестиционный стратег "БКС Премьер" Александр Бахтин.

Эксперт отметил, что данный фактор напряженности на международной арене продолжит поддерживать котировки нефти в районе $64-65. По оценкам "БКС Премьер", пятничные торги могут пройти в умеренно-позитивном ключе, прогнозный диапазон по индексу Мосбиржи составляет 2790-2825 пунктов, по курсу рубля против доллара - 63,7-64,4 руб., к евро - 70,2-71 руб.

Аналитик ИК "Фридом Финанс" Александр Осин в свою очередь полагает, что итоги сентябрьской сессии ФРС, отразившие стремление американского регулятора избежать роста дефляционных настроений на рынке, позитивно влияют на инвестиции в "риск". По прогнозам ИК "Фридом Финанс" завтра преобладают шансы повышения индекса Мосбиржи, ожидаемый диапазон - 2765 - 2810 пунктов. Прогнозируемый диапазон по курсу рубля к доллару - 63,70 - 63,95 руб.