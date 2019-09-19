Росрыболовство не исключает возможность возобновления зверобойного промысла

АРХАНГЕЛЬСК, 19 сентября. /ТАСС/. Росрыболовство не исключает возможность снятия запрета на зверобойный промысел, в частности, гренландского тюленя. Об этом в четверг в кулуарах III российско-норвежской поморской конференции по рыболовству в Архангельске сообщил ТАСС глава ведомства Илья Шестаков.

"В принципе это абсолютно реально, требует еще дополнительного обсуждения вместе с коллегами из министерства природных ресурсов [РФ] для того, чтобы выработать единую компромиссную позицию. Безусловно, основной приоритет у нас будет, если активно развивать этот промысел, то действовать только исходя из научных приоритетов, а приоритет основной - это сохранение перед использованием", - сказал ТАСС Шестаков.

По словам собеседника агентства, в настоящее время завершаются двухлетние исследования по всем морским млекопитающим в стране. "Будем уже с результатами этих исследований выходить с предложением", - добавил он.

Как пояснил ТАСС председатель Союза рыболовецких колхозов Архангельской области Андрей Заика, в регионе возможно возобновление промысла гренландского тюленя. "Если мы говорим о возобновлении судового промысла, то я думаю, если за сезон можно будет добывать 5-7 тысяч взрослых особей [в год] - это потолок. С точки зрения этики промысла, то я против забоя белька. Я говорю о добыче взрослого животного", - сказал он.