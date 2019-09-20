Карачаево-Черкесия стала третьей в СКФО по сумме выигранных грантов "Машука"

ЧЕРКЕССК, 19 сентября. /ТАСС/. Республика Карачаево-Черкесия стала третьей из семи субъектов Северо-Кавказского федерального округа по сумме выигранных грантов на молодежном форуме "Машук - 2019". Об этом ТАСС сообщили в четверг в пресс-службе республиканского Министерства туризма, курортов и молодежной политики.

"Молодежь Карачаево-Черкесской Республики заняла третье место по сумме выигранных грантов среди регионов Северо-Кавказского федерального округа. Экспертная комиссия поддержала 41 проект, представленный молодежью Карачаево-Черкесии", - сказал собеседник.

Общая сумма поддержки, которую молодые представители республики получат на реализацию своих проектов, составила 13,14 млн рублей. Финансирование получат как отдельные инициаторы проектов, так и некоммерческие организации, среди них проекты "Студенческий десант на нарзанах Кавказа" и "Студенческая лига Карачаево-Черкесской Республики".

Делегация региона на форуме в 2019 году была самой масштабной по сравнению с предыдущими годами проведения форума - КЧР на "Машуке" представляли 300 молодых людей. Во время трех смен форума молодежь республики презентовала 92 авторских проекта.

Северо-Кавказский молодежный форум "Машук" проводится в Пятигорске (Ставропольский край) с 2010 года. В 2019 году форум проходил с 9 по 30 августа и впервые на "Машуке" была организована третья смена, а число участников увеличилось до 3 тыс.