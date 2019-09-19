ФАС утвердила индексацию тарифов на билеты в плацкарте с 2020 года

МОСКВА, 19 сентября. /ТАСС/. Федеральная антимонопольная служба России (ФАС) утвердила индексацию тарифов на пассажирские перевозки в плацкартных и общих вагонах в размере 3,5% на 2020 год, сообщили журналистам в пресс-службе ведомства.

"Правлением ФАС утверждена индексация тарифов на перевозку пассажиров в плацкартных и общих вагонах поездов дальнего следования РЖД, ФПК, "Пассажирской компании Сахалин" и "Гранд Экспресса" на 2020 год в размере 3,5%", - сказали в антимонопольной службе.

В ведомстве считают, что решение будет способствовать заблаговременной продаже билетов с нового года. При этом решения по дерегулированию таких перевозок на отдельных направлениях отложены, ФАС ведет консультации с РЖД в целях обеспечения доступности перевозки пассажиров.