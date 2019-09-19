Российская компания предложила построить современную магистраль вокруг Кишинева

КИШИНЕВ, 19 сентября. /ТАСС/. Представители российского бизнеса предложили построить соответствующую международным стандартам кольцевую автомобильную дорогу вокруг столицы Молдавии, которая разгрузит в ней транспортные потоки. Проект был представлен председателем Совета директоров российского Некоммерческого партнерства "Группа проектно-строительных компаний "Возрождение" Игорем Букато в ходе состоявшейся в четверг встречи с президентом Молдавии Игорем Додоном. Глава российской кампании, построившей окружные автомобильные дороги в Санкт-Петербурге, Ашхабаде, а также десятки объектов дорожной и муниципальной инфраструктуры в ряде других городов, прибыл в Молдавию для участия в молдавско-российском экономическом форуме (МРЭФ).

"Приветствовал предложенный нам проект, поскольку считаю его крайне важным с точки зрения экономического развития всей Молдовы. В связи с этим заявил о намерении выступить с президентской инициативой о начале официальных переговоров для заключения соглашения о строительстве кольцевой автодороги. Уверен также, что привлечение российских инвестиций станет еще одним импульсом для развития и укрепления стратегического партнерства наших стран", - написал Додон на своей странице в Facebook.

Второй молдавско-российский экономический форум начал свою работу в четверг, 19 сентября. Всего, по данным оргкомитета, в нем запланировано участие более 1 тыс. делегатов из 13 стран мира. Первый день был посвящен бизнес-миссиям российских предпринимателей, которые посетили агрохозяйства, винодельческие предприятия, свободные экономические зоны. Основные мероприятия запланированы на пятницу, как ожидается, участники форума будут работать в рамках 12 дискуссионных групп. МРЭФ - деловое международное мероприятие для обсуждения актуальных вопросов развития торгово-экономического сотрудничества двух стран. В сентябре прошлого года в его работе приняли участие более 500 представителей бизнеса России, Молдавии, стран-участниц ЕАЭС.