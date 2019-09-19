Российские города могут рассчитывать на 119 видов поддержки на общую сумму 600 млрд рублей

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 19 сентября. /ТАСС/. Малые города России могут привлечь финансирование по 119 разработанным мерам поддержки с различными источниками финансирования, включая федеральный бюджет, на общую сумму более 600 млрд руб. Однако, из-за незнания территории не пользуются этими возможностями, сообщила в четверг в интервью ТАСС заместитель Председателя ВЭБ.РФ, генеральный директор некоммерческой организации "Фонд развития моногородов" Ирина Макиева.

"Если говорить по цифрам, сегодня мы говорили о 119 мерах поддержки городам, и они [меры поддержки] стоят 650 млрд руб. То есть это тот ресурс, который можно было бы в города привлекать. Там есть субсидии, субсидирование процентной ставки, льготные займы", - сказала Макиева.

Также она отметила, что на сегодняшний день проблема в поддержке небольших городов заключается и в том, что территории не знают, какие существуют возможности и механизмы получения субсидий, льготных займов.

"Небольшие города не знают, какие есть меры поддержки и второе - полагают, что все деньги будут направляться в областной центр. Иногда небольшие города боятся и не верят в то, что можно какую-то федеральную поддержку получить. У нас сегодня была задача сломать это неправильное мнение <...>", - добавила Макиева, подчеркнув, что сегодня на форуме "Дни лидеров муниципального управления" все меры поддержки были представлены более чем 120 представителям малых городов России.

Первая встреча лидеров муниципального управления для разработки стратегии развития малых городов России проходит в Великом Новгороде на площадке форума "Среда для жизни", который проводит ДОМ.РФ при поддержке правительства России и Министерства строительства РФ. Партнерами форума также выступают ВЭБ.РФ, Фонд развития моногородов, ТАСС, Совет муниципальных образований Новгородской области и Агентство стратегических инициатив.