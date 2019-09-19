СМИ: в Венесуэле набор продуктов для семьи на месяц подорожал до 135 минимальных зарплат

КАРАКАС, 19 сентября. /ТАСС/. Стоимость набора продуктов для семьи из пяти человек в Венесуэле в августе выросла до 5,37 млн боливаров (около $246) или 135 минимальных зарплат. Такие данные обнародовала в четверг венесуэльская радиостанция Union Radio.

Согласно ее подсчетам, в годовом выражении продуктовая корзина подорожала почти на 46 тыс. процентов.

В августе 2018 года в Венесуэле прошла деноминация, с купюр были убраны пять нулей. Минимальная зарплата в южноамериканской стране в настоящее время составляет 40 тыс. боливаров ($1,8), что меньше, чем где бы то ни было в регионе. Согласно подсчетам депутата Национальной ассамблеи (парламента) Хосе Герры, ее получают несколько миллионов человек, в том числе полицейские, учителя и работники сферы здравоохранения.

Венесуэла в последние годы переживает острый социально-экономический кризис, сопровождающийся гиперинфляцией и девальвацией национальной валюты. По оценкам ООН, страну покинули уже более 4 млн человек.