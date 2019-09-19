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Россия прошла предварительный отбор на тендер по строительству АЭС в Саудовской Аравии

Эр-Рияд перенес сам тендер на 2020 год

ИЖЕВСК, 19 сентября. /ТАСС/. Россия вошла в пятерку стран, которые успешно прошли предварительный отбор на участие в конкурсе по строительству АЭС в Саудовской Аравии, подтвердил журналистам глава Росатома Алексей Лихачев.

"Новость [о вхождении РФ в число отобранных стран] соответствует действительности. Это хорошая новость", - сказал Лихачев. Однако, он не знает, когда будет объявлен сам тендер на строительство АЭС в Саудовской Аравии.

Источник ТАСС в атомной отрасли предполагает, что тендер вряд ли состоится в 2020 году, поскольку требуется формулировка технических параметров. Также процесс может затянуться из-за смены министра энергетики в Саудовской Аравии.

В июне Саудовская Аравия говорила, что госкорпорация "Росатом" прошла два квалификационных этапа в тендере на строительство первой атомной электростанции в Саудовской Аравии и будет приглашена для участия в третьем этапе.

Саудовская Аравия ищет компанию для строительства двух энергоблоков первой атомной электростанции в стране. Росатом в феврале 2018 г. подал заявку на участие в тендере на строительство двух атомных энергоблоков. Кроме Росатома, претендентами на строительство АЭС большой мощности стали компании из США, Китая, Южной Кореи и Франции. Эр-Рияд перенес тендер на строительство АЭС с 2018 г. на 2020 г.

Теги
РоссияСаудовская АравияЛихачев, Алексей Евгеньевич
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