Россия прошла предварительный отбор на тендер по строительству АЭС в Саудовской Аравии

ИЖЕВСК, 19 сентября. /ТАСС/. Россия вошла в пятерку стран, которые успешно прошли предварительный отбор на участие в конкурсе по строительству АЭС в Саудовской Аравии, подтвердил журналистам глава Росатома Алексей Лихачев.

"Новость [о вхождении РФ в число отобранных стран] соответствует действительности. Это хорошая новость", - сказал Лихачев. Однако, он не знает, когда будет объявлен сам тендер на строительство АЭС в Саудовской Аравии.

Источник ТАСС в атомной отрасли предполагает, что тендер вряд ли состоится в 2020 году, поскольку требуется формулировка технических параметров. Также процесс может затянуться из-за смены министра энергетики в Саудовской Аравии.

В июне Саудовская Аравия говорила, что госкорпорация "Росатом" прошла два квалификационных этапа в тендере на строительство первой атомной электростанции в Саудовской Аравии и будет приглашена для участия в третьем этапе.

Саудовская Аравия ищет компанию для строительства двух энергоблоков первой атомной электростанции в стране. Росатом в феврале 2018 г. подал заявку на участие в тендере на строительство двух атомных энергоблоков. Кроме Росатома, претендентами на строительство АЭС большой мощности стали компании из США, Китая, Южной Кореи и Франции. Эр-Рияд перенес тендер на строительство АЭС с 2018 г. на 2020 г.