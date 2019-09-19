"Известия": в России дешевеют телевизоры

МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Телевизоры стали единственным предметом электроники, цены на которую в России снижаются. Об этом сообщает в пятницу газета "Известия" со ссылкой на исследования рынка российскими ретейлерами, в том числе "М.Видео - Эльдорадо", Ozon.ru и представительством AliExpress.

Согласно приведенным изданием данным, средняя цена телевизора в РФ - 23,2 тыс. рублей - снизилась в первом полугодии 2019 года на 4% по сравнению с аналогичным периодом 2018-го и на 12% - по сравнению с январем - июнем 2016-го. При этом, как отмечает газета, еще больше снижается цена смарт-ТВ и экранов высокой четкости. Как пояснили "Известиям" представитель "М.Видео - Эльдорадо" Валерия Андреева, руководитель направления "Электроника" Ozon.ru Алексей Кузьмин и представитель AliExpress в России Антон Пантелеев, причиной такой динамики цен стало удешевление производства, связанное с длинным циклом обновления техники.

Как рассказала Андреева, чаще всего россияне покупают телевизоры с большим экраном: на устройства с диагональю 45 дюймов (около 114 см) приходится 20% продаж.

При этом, как отмечают опрошенные газетой эксперты, цены на другие виды электроники, напротив, повышаются. Так, средняя величина чека на ноутбуки выросла за год на 12%, на планшеты - на 4,7%, на смартфоны - 6%.