В России стартуют продажи iPhone 11

МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Продажи новых смартфонов iPhone 11, iPhone 11 Pro и iPhone 11 Pro Max начинаются в России в пятницу, 20 сентября, в 08:00 мск. Как рассказали ТАСС ретейлеры, первые итоги предзаказа, который начался за два дня до старта продаж, продемонстрировали повышенный спрос россиян к новой линейке смартфонов Apple.

Предзаказ линейки iPhone 11 в России начался 18 сентября - позднее, чем, к примеру, в США и Европе, где акции начались уже 13 сентября. Годом ранее предварительно заказать iPhone XS и iPhone XS Max российские пользователи могли за неделю до старта продаж, как и iPhone XR.

В целом все опрошенные ретейлеры по итогам предзаказа фиксируют повышенный спрос на новые iPhone. В re:Store отмечают, что iPhone 11 и iPhone 11 Pro показали рост в 3 раза по сравнению с продуктами прошлого года за аналогичный период. В "Связном" заявляют о том, что объем предзаказов iPhone 11 Pro и iPhone 11 Pro Max увеличился вдвое по сравнению с iPhone XS и iPhone XS Max, а iPhone 11 показал рост почти в 5 раз по сравнению с iPhone XR.

В "Билайне" по итогам полутора дней количество предзаказов на новые iPhone вдвое превысило уровень прошлого года, при этом число оплаченных смартфонов выросло в 5 раз. "Мегафон" в свою очередь наблюдал активный рост числа заказов лишь спустя несколько часов после старта предзаказа, а в МТС увидели, что динамика предзаказов на новые модели iPhone вдвое опережает темпы прошлого года.

В "М.Видео-Эльдорадо" при этом указывают, что вся линейка iPhone 11 пользуется повышенным спросом: предзаказы в этой торговой сети на новые iPhone за первые сутки в 4 раза превысили уровень предзаказов прошлого года.

Темно-зеленые "яблоки" пришлись по вкусу

Настоящим хитом этого года стали iPhone Pro и iPhone Pro Max в темно-зеленой расцветке, о чем сообщает большинство ретейлеров. Что касается моделей, то в МТС в первые дни предзаказа покупатели в 80% случаев выбирали iPhone 11 Pro и iPhone 11 Pro Max, в "Билайне" в топ-3 популярных моделей вошли iPhone 11 Pro Max с объемами памяти 256 ГБ и 512 ГБ и iPhone 11 Pro с 256 ГБ.

В "Связном" половина покупателей, которые делали выбор в пользу iPhone 11, резервировали модели на 64 ГБ, чуть меньше - на 128 ГБ, среди покупателей Pro-версий половина отдала предпочтение версиям с 256 ГБ. В re:Store также отмечают более высокий спрос на iPhone 11 Pro и iPhone 11 Pro Max со средним и максимальным объемом памяти. О популярности iPhone 11 с 128 ГБ говорят и в "М.Видео-Эльдорадо", где эта версия пользуется пока большим спросом.

Самой популярной расцветкой можно назвать темно-зеленую (midnight green), что отмечают почти все ретейлеры. Помимо нее, большее предпочтение отдают также цветам "серый космос", черный, зеленый и фиолетовый.

На всех может не хватить

Вместе с тем ретейлеры признают, что в день старта продаж из-за популярности отдельно взятых моделей и расцветок iPhone в некоторых магазинах возможен их дефицит. "Самые продаваемые модели в сети re:Store - это модели с самым большим объемом памяти и в новых цветах. При повышенном спросе на них в магазинах возможен некоторый дефицит", - рассказали в пресс-службе торговой сети. С этим согласны в "Мегафоне", предполагая, что покупатели могут столкнуться в рознице с дефицитом iPhone в темно-зеленом, черном и фиолетовым цветах, которые "помогают покупателям подчеркнуть свою индивидуальность и всегда пользуются повышенным спросом на старте продаж".

В "Билайне" при этом уточнили, что в связи с высоким спросом новинки будут представлены не во всех розничных магазинах, но покупателям всегда доступна опция интернет-заказа.