"Ъ": грузоперевозчики попросили власти отказаться от перевода вагонов на новые подшипники

МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Железнодорожные операторы и производители роликовых подшипников направили письма на имя секретаря Совета безопасности РФ Николая Патрушева, вице-премьеров Максима Акимова и Дмитрия Козака, главы РЖД Олега Белозерова и в Минпромторг письма с просьбой отказаться от директивного перевода отрасли на кассетные подшипники. Об этом со ссылкой на тексты документов от 16, 18 и 19 сентября сообщает в пятницу газета "Коммерсантъ".

В сентябре Минтранс РФ сообщил, что РЖД поддержали идею перехода с роликовых подшипников на кассетные с 2021 года. В министерстве указывали, что такая мера позволит увеличить срок службы железнодорожных колес и снизить издержки владельцев вагонов, производство подшипников хотят локализовать на территории России.

Как сообщает газета, Ассоциация производителей подшипников отмечает в письме, что роликовые подшипники производятся в основном российскими предприятиями, "в то время как предприятия, которые производят кассетные подшипники, имеют в своем капитале преобладающую долю участия лиц из иностранных государств, которые ввели экономические санкции против РФ (SKF, Amsted Rail, Timken)". Кроме того, роликовые подшипники сейчас изготавливаются без использования зарубежных комплектующих.

Союз операторов железнодорожного транспорта (СОЖТ) отмечает, что более 20% парка вагонов в РФ принадлежит компаниям, которые находятся под иностранными санкциями, а потому до локализации производства в России они могут лишиться возможности использовать кассетные подшипники, произведенные за рубежом или с использованием иностранных комплектующих. Стоимость переоборудования вагонов СОЖТ оценивает в 300 млрд рублей.

Необходимость перевода железнодорожных перевозок на подшипники кассетного типа ранее обосновывали в РЖД: компания отмечала, что в результате снизится число отцепок грузовых вагонов во внеплановый ремонт и затраты владельцев подвижного состава. Жизненный цикл колесной пары, оборудованной роликовыми подшипниками, равен шести годам. При этом для полувагонов, оборудованных кассетными подшипниками, жизненный цикл колесной пары составляет от 11 до 20 лет.

В Минтрансе отмечали и положительный опыт использования кассетных подшипников в зарубежных странах. Например, в Европе применяются подшипники кассетного типа, и это действительно позволяет снизить эксплуатационные затраты. Китай перешел на их использование в рекордно короткие сроки - за три года. Это позволило повысить скорость перемещения грузов по национальным железным дорогам с 80-100 км/ч до 160 км/ч.