В Токио представили экономический и инвестиционный потенциал Красноярского края

ТОКИО, 20 сентября. /ТАСС/. Делегация Красноярского края во главе с губернатором Александром Уссом в пятницу провела в Токио презентацию экономического, инвестиционного и туристического потенциала региона. Об этом передает корреспондент ТАСС с места событий.

"Хотел бы отметить, что взаимодействие между субъектами РФ и Японией в последнее время активно продвигается по широкому спектру направлений. В прошлом году Японию посетили губернаторы и представители администрации и деловых кругов 15 российских регионов, а Россию посетили руководители и представители 9 японских префектур. Все это вносит заметный вклад в обоюдные усилия по укреплению взаимопонимания и доверия между народами наших стран", - отметил в приветственном слове посол РФ в Японии Михаил Галузин. По его словам, подобное региональное взаимодействие ведется в рамках договоренностей между президентом России Владимиром Путиным и премьер-министром Японии Синдзо Абэ.

Посол также выступил за развитие межрегионального сотрудничества не только в уже устоявшихся областях, таких как гуманитарные обмены, культура, туризм, но и в новых сферах, включая информационные технологии, экологию, городскую среду. Галузин подчеркнул, что Красноярский край обладает большим инвестиционным потенциалом и стабильно входит в первую десятку российских регионов по объему Валового регионального продукта благодаря развитой промышленности.

"Развитие всесторонних связей с Японией - это важное направление деятельности Красноярского края. Мы очень заинтересованы в расширении делового, научно-технического и культурного сотрудничества. Мы экспортируем в Японию древесину, алюминий, а импортируем оборудование, изделия из черных металлов, автомобили. Красноярский край заинтересован в увеличении объемов взаимной торговли и наращивании поставок продукции цветной металлургии, оборудования, технологий по переработке твердых бытовых отходов", - рассказал в свою очередь губернатор края Александр Усс.

В мероприятии приняли участие представители деловых кругов Красноярского края и Японии, а также Японской ассоциации по торговле с Россией и новыми независимыми государствами (РОТОБО). Годовой объем торговли между Красноярским краем и Японией составляет около $86 млн. В структуре товарооборота преобладают поставки алюминия, каучука и угля из российского региона.