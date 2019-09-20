Власти выделили на ликвидацию последствий паводка в Приморье 233 млн рублей

ВЛАДИВОСТОК, 20 сентября. /ТАСС/. Власти Приморья уже выделили на ликвидацию последствий паводка из бюджетов разных уровней 233 млн рублей, сообщили ТАСС в пятницу в пресс-службе краевой администрации.

"На ликвидацию последствий паводка из краевого и муниципальных бюджетов выделено 233 млн рублей, в том числе на аварийно-восстановительные работы 97,48 млн рублей; на ремонт объектов дорожной инфраструктуры 109,68 млн рублей; на расчистку русел рек 0,4 млн рублей; на выплаты населению компенсаций за материальный ущерб 25,44 млн рублей", - сообщили в пресс-службе администрации края.

При этом, отметили там, по предварительным подсчетам на расчистку русел рек потребуется 447 млн рублей, на аварийно-восстановительные работы - 196 млн рублей, на выплаты населению - 105 млн рублей.

Всего по данным властей с 19 июля в крае оказались подтоплены 17 муниципальных образований, 47 населенных пунктов, 1300 домов и 7380 придомовых территорий с населением 13 195 человек, среди которых 2037 детей. Также были подтоплены 17 социально-значимых объектов.

В июле и августе обильные дожди вызвали мощный паводок в Амурской области и Еврейской автономной области, Приморском и Хабаровском краях. В Приморском крае дожди шли на протяжении практически всего августа, что привело к многочисленным разрушениям дорог, подтоплениям жилых домов, в том числе в Уссурийске, сходу селей во Владивостоке.