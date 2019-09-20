Инвестиции в экономику Камчатки превысят 40 млрд рублей в 2020 году

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 20 сентября. /ТАСС/. Власти Камчатского края прогнозируют в 2020 году инвестиции в основной капитал края в объеме 41,9 млрд рублей, сообщила в пятницу пресс-служба краевого правительства.

"Разработан прогноз социально-экономического развития Камчатки на 2020 год. Согласно документу, объем инвестиций в основной капитал прогнозируется в интервале от 41,9 млрд рублей в 2020 году до 46,2 млрд рублей в 2022 году. Бюджетные инвестиции в плановом периоде прогнозируются от 12,3 млрд рублей в 2020 году до 13,5 млрд рублей в 2022 году", - говорится в сообщении.

Отмечается, что при разработке прогноза в полной мере соблюдены все требования федерального и краевого законодательства. "Основные показатели прогноза разработаны с учетом оценок отраслевых исполнительных органов государственной власти края, перспективных хозяйствующих субъектов региона и прочих данных. Также при разработке прогноза учитывались как положительные, так и отрицательные макроэкономические факторы. Особое внимание уделено анализу сложившейся на Камчатке социально-экономической ситуации, внешних условий и рисков", - приводятся в сообщении слова министра экономического развития и торговли края Дмитрия Коростелева.

Прогноз разработан в двух вариантах развития региона - консервативном и базовом. Консервативный вариант предусматривает развитие экономики края в условиях реализации рисков снижения темпов развития экономики и увеличения дефицита. Гипотеза базового варианта прогноза, предлагаемая правительством России, основывается на полноценном достижении национальных целей развития.

Согласно базовому варианту прогноза, в 2020 году объем валового регионального продукта Камчатского края оценивается в размере 242 млрд рублей, в 2021 году - 259 млрд рублей, а в 2022 - 280,3 млрд рублей. Ожидается, что рост будет носить восстановительный характер и затронет широкий спектр секторов экономики.

"Базовым вариантом прогноза предусмотрена реализация приоритетных национальных проектов и программ посредством формирования и исполнения мероприятий соответствующих региональных проектов. Продолжится практика формирования благоприятного инвестиционного климата, стимулирования экономического роста и модернизации производства. За счет средств краевого бюджета продолжится реализация мер поддержки и стимулирования развития экономики: компенсация сниженного теплотарифа для населения, сниженного энерготарифа, поддержка малого бизнеса, субсидирование авиаперевозок на местных авиалиниях, поддержка импортозамещения", - сказал Коростелев.