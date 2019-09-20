Минтруд не получал законопроект Минфина о гарантированном пенсионном продукте

МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Минтруд все еще не получил законопроект Минфина о гарантированном пенсионном продукте, но готов в установленные законом сроки подготовить свое заключение на документ. Об этом заявил ТАСС директор департамента пенсионного обеспечения Минтруда России Игнат Игнатьев.

Минфин 6 сентября сообщил, что отправил на согласование в Минтруд законопроект о новой системе добровольных пенсионных накоплений под рабочим названием "о гарантированном пенсионном продукте", который был разработан вместо законопроекта об индивидуальном пенсионном капитале. Новая система предполагает налоговые льготы для бизнеса и налоговые вычеты для граждан, регистрацию накопительных счетов центральным администратором, а также гарантирование сохранности долгосрочных пенсионных накоплений государством. Россияне смогут присоединить к гарантированному пенсионному продукту накопления, имеющиеся в системе обязательного пенсионного страхования.

"Официально от них [Минфина] еще ничего не было, мы еще не получили", - сказал Игнатьев ТАСС. По его словам, после получения официального письма из Минфина Минтруд должен в течение 10 дней дать свое заключение на поступивший документ.

Цель законопроекта - предоставить гражданам возможность за счет личных взносов увеличить будущую пенсию. Первый зампред ЦБ РФ Сергей Швецов не ожидает большого количества желающих накапливать на старость после введения гарантированного пенсионного продукта.

Такого же мнения придерживаются в Минтруде. "Масштаб развития накопительной составляющей ничтожен и практически сведен до нуля. Потому что есть проблема бедности, и люди не готовы откладывать, нет дополнительных доходов, чтобы откладывать и копить в рамках негосударственных пенсионных систем", - пояснил Игнатьев.