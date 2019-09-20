Представитель Всемирного банка не планирует встречаться на ИНТОСАИ с чиновниками из России

ВАШИНГТОН, 20 сентября. /ТАСС/. Директор департамента регионального развития и партнерства, регион Южной Азии Всемирного банка (ВБ) Роберт Саум не планирует проводить встреч с представителями российского правительства на предстоящем в Москве в конце сентября XXIII конгрессе Международной организации высших органов аудита (ИНТОСАИ). Об этом сообщили корреспондент ТАСС в четверг в ВБ.

Представитель банка подтвердил, что Саум примет участие в конгрессе. "Он выступит на дискуссионной панели, посвященной использованию передовых технологий", - рассказал он. "Встреч с представителями российского правительства не будет", - уточнил представитель ВБ.

Саум пока не ответил на вопросы корреспондента ТАСС по поводу своей поездки на конгресс.

XXIII конгресс ИНТОСАИ пройдет в Москве 23-28 сентября. В организацию входит 194 органа контроля. Ранее глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин сообщил, что на форуме ожидается 850 участников. По его словам, будут представлены два ключевых доклада - от России (по анализу достижения национальных целей) и Китая (по развитию цифровых технологий в сфере аудита).