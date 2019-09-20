На Чукотке отремонтировали четыре участка автодорог в рамках нацпроекта

МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Четыре участка автодорог были отремонтированы на Чукотке в рамках реализации национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги", сообщила в пятницу пресс-служба окружного правительства.

"В Чукотском автономном округе завершен ремонт четырех участков автодорог в рамках национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги". Это участок региональной автомобильной дороги Эгвекинот - Мыс Шмидта, участки автодорог в Анадыре по улицам Отке и Партизанская, также сделан подъезд к городскому кладбищу", - говорится в сообщении.

Отмечается, что продолжаются работы еще на шести объектах. Три участка в Анадыре будут сданы до конца сентября - по улице Ленина, а также подъезды к полигону ТБО и ТЭЦ. Завершить дорожные работы в рамках нацпроекта на автодорогах местного значения планируется в октябре, регионального значения - в ноябре этого года.

В общей сложности в Чукотском округе, где проживает порядка 50 тыс. человек, в 2019 году на ремонт дорог в рамках реализации национального проекта направлено 83,9 млн рублей.

Нацпроект "Безопасные и качественные автодороги" охватит 104 города, формирующих агломерации, в 83 субъектах РФ. В частности, в рамках реализации проекта к 2024 году должна вырасти доля автодорог регионального значения в нормативном состоянии до 50,9% с 43,1% в 2017 году, должна быть ликвидирована половина мест концентрации ДТП, вдвое (до 85%) увеличена доля протяженности дорог городских агломераций в нормативном состоянии, на 10% снижена доля федеральных и региональных трасс, работающих в режиме перегрузки. Финансирование нацпроекта со стороны регионов РФ за шесть лет составит более 4 трлн рублей, из федерального бюджета будет выделено более 440 млрд рублей.