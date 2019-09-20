Титов предложил Госдуме пересмотреть законопроект о виноградарстве

МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Законопроект о развитии виноградарства и виноделия, принятый более двух лет назад, перестал отражать состояние отрасли и требует новой редакции. Такое мнение высказал бизнес-омбудсмен, председатель совета Союза виноградарей и виноделов России Борис Титов на встрече со спикером Госдумы Вячеславом Володиным.

"По инициативе делового сообщества и Союза виноградарей и виноделов, мы предлагаем внести в Государственную Думу новый закон "О виноградарстве и виноделии в Российской Федерации", который отразит все самые важные моменты отрасли, волнующие профессиональное сообщество. Новый закон призван стимулировать отечественное виноделие и убрать сдерживающие его развитие проблемы", - отметил Титов, слова которого приводит пресс-служба аппарата бизнес-омбудсмена.

По его словам, новый законопроект станет правовой платформой "для эффективной государственной политики в области виноградарства и виноделия, будет содержать комплекс мер по созданию условий для производства элиты российских вин с уникальными свойствами". "И, главное - установит систему предельно точно сформулированных запретов на производство вина не из винограда и фальшивой винодельческой продукции", - добавил бизнес-омбудсмен.

Как уточнили в пресс-службе, Володин и Титов согласились с необходимостью всестороннего обсуждения новой версии законопроекта как в Госдуме, так и с профессиональным и экспертным сообществом и правительством РФ.