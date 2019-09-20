{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Reuters: власти Пакистана одобрили строительство пяти СПГ-терминалов в стране

В проекте примут участие Exxon Mobil Corp и Royal Dutch Shell

ТАСС, 20 сентября. Министр энергетики Пакистана Омар Айюб Хан заявил, что Исламабад одобрил строительство пяти терминалов сжиженного природного газа (СПГ-терминалов) на территории страны. Об этом сообщило в пятницу агентство Reuters.

Благодаря сооружению терминалов планируется трехкратное увеличение объемов пакистанского импорта СПГ. В проекте примут участие несколько зарубежных компаний, включая американскую Exxon Mobil Corp и британо-голландскую Royal Dutch Shell. Отмечается, что терминалы могут быть введены в эксплуатацию в течение трех лет.

Теги
Пакистан
"Нафтогаз" оценил результаты трехсторонних консультаций по газу
Киеву стоит продолжить подготовку к прекращению транзита российского газа через Украину, поскольку переговоры о новом контракте так и не начались, заявил исполнительный директор компании Юрий Витренко
Читать полностью