Reuters: власти Пакистана одобрили строительство пяти СПГ-терминалов в стране

ТАСС, 20 сентября. Министр энергетики Пакистана Омар Айюб Хан заявил, что Исламабад одобрил строительство пяти терминалов сжиженного природного газа (СПГ-терминалов) на территории страны. Об этом сообщило в пятницу агентство Reuters.

Благодаря сооружению терминалов планируется трехкратное увеличение объемов пакистанского импорта СПГ. В проекте примут участие несколько зарубежных компаний, включая американскую Exxon Mobil Corp и британо-голландскую Royal Dutch Shell. Отмечается, что терминалы могут быть введены в эксплуатацию в течение трех лет.