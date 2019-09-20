"Ъ": Банк России и РЖД могут внедрить биометрию для упрощения идентификации пассажиров

МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Банк России и РЖД работают над внедрением биометрии, что позволит упростить и ускорить идентификацию пассажиров. Об этом сообщил в интервью газете "Коммерсантъ" директор департамента финансовых технологий Банка России Иван Зимин.

"Мы сейчас начинаем взаимодействие с РЖД в части внедрения биометрии для упрощения и ускорения идентификации пассажиров на железнодорожном транспорте", - сказал он.

Также Зимин добавил, что в ЦБ изучают возможности использования биометрической идентификации в аэропортах, в первую очередь для внутренних рейсов.

Летом 2018 года российские банки запустили услугу по сбору биометрии клиентов, которая позволит оказывать услуги дистанционно. К 2021 году, по расчетам ЦБ РФ, банки смогут оказывать на базе удаленной биометрической идентификации не только финансовые, но и государственные услуги.