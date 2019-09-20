Группа "Аэрофлот" за восемь месяцев увеличила пассажироперевозки до 41 млн человек

МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Группа "Аэрофлот" с января по август 2019 года увеличила перевозки пассажиров по сравнению с таким же периодом годом ранее на 11,4%, до 41 млн человек, говорится в сообщении "Аэрофлота".

Авиакомпания "Аэрофлот" за отчетный период нарастила перевозки на 7,3%, до 25,2 млн пассажиров.

В августе группа "Аэрофлот" увеличила перевозки в годовом исчислении на 7,1%, до 6,4 млн пассажиров, а сама авиакомпания - на 1,7%, до 3,7 млн пассажиров.

Авиапарк группы по данным на август составлял 364 самолета, в парке самого "Аэрофлота" - 249 самолетов.

В новость были внесены изменения (10:32 мск) - добавлена информация по тексту.