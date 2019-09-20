Эксперты: вылов лосося на Дальнем Востоке снизился на фоне рекордной добычи прошлого года

ТАСС, 20 сентября. Объемы добычи лосося на Дальнем Востоке снизились по сравнению с рекордным выловом 2018 года. Оптовики заявили, что это не отразилось на стоимости рыбы, однако, по словам экспертов и властей, цена из-за этого выросла в среднем на 30%.

"РБК", ссылаясь на данные Минсельхоза, накануне сообщило, что оптовые цены на добытого российскими рыбаками лосося в этом году выше, чем в прошлом из-за уменьшения объема улова на Дальнем Востоке.

"К третьей декаде сентября вылов тихоокеанских лососей на Дальнем Востоке превысил 450 тыс. тонн, путина все еще продолжается в ряде регионов, где идет промысел осенних популяций кеты и частично горбуши", - сообщили в пятницу ТАСС в пресс-службе Тихоокеанского филиала ВНИРО (ТИНРО). По данным института, в 2018 году объем добычи лосося составил 636,11 тыс. тонн. При этом в настоящее время общий рекомендуемый вылов, определенный наукой, составляет по 2019 году уже 99,8%.

Говоря о причинах снижения объема вылова, в институте ТАСС сообщили, что это обусловлено в большей части очень большими подходами рыбы в 2018 году.

"Осенью 2017 года ученые учли небывало огромное количество сеголеток молоди горбуши в Охотском море (более 1 млрд), что позволило заговорить об очень больших подходах <...> В прошлом году улов превысил 660 тыс. тонн. Это был абсолютный исторический максимум, вызванный совпадением ряда условий, благоприятных для высокой выживаемости лосося, в первую очередь горбуши, во все периоды его жизни. Однако очевидно, что пик численности не может быть вечным, и с учетом наблюдаемых климатических изменений численность будет постепенно снижаться", - пояснили ТАСС в пресс-службе ТИНРО.

Влияние на цену

Представители компаний, занимающихся добычей, переработкой и продажей рыбы, сообщили ТАСС, что не отмечают роста цен и снижения уловов.

"Никакого повышения цен на красную рыбу я не могу отметить, наоборот, в последний месяц цена на горбушу снизилась. Не так давно неразделанная рыба стоила 135 рублей за кило, сейчас уже меньше 130. Насколько я знаю, в этом году рыба просто задержалась, подошла к местам лова на месяц позже расчетного, но никакого снижения улова не ощущается, и рыбаки уже взяли больше, чем было запланировано", - сообщил ТАСС директор торгующей рыбой и морепродуктами приморской компании "Дальресурстрэйд-ДВ" Максим Борисов.

С этим мнением согласен представитель сахалинской компании "Рыбак", занимающейся добычей и переработкой. Он отметил, что в августе цены на мороженую рыбу здесь снижались, а уловы по итогам сезона ожидаются хорошие.

Тем временем в пресс-службе администрации Приморья ТАСС сообщили, что в среднем оптовые цены на горбушу в регионе повысились на 30%, соответственно выросла и розничная цена. Там уточнили, что 2019 год в крае оказался неурожайным по лососю. Чтобы сделать рыбу доступной для конечного потребителя, здесь действует программа "Приморская рыба", в соответствии с которой горбуша свежего улова реализуется по цене в 118 рублей за кг. Заведующий кафедрой управления морским транспортом Морского государственного университета им. Невельского Владимир Лазарев отметил, что рост цен закономерен.

"Мы видим сокращение [добычи]... и однозначно не можем ожидать того, что цены останутся прежними <...> В прошлом году горбушу продавали по 100-120 рублей [за килограмм], в этом она будет 150-160 рублей, может быть, кое-кто будет продавать по цене до 180 рублей", - пояснил ТАСС Лазарев.