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Новак: вопрос о передаче контроля качества нефти "Транснефти" будет решать правительство

Есть необходимость более детально уточнить этот вопрос с технической точки зрения, рассказал министр энергетики

ЧЕЛЯБИНСК, 20 сентября. /ТАСС/. Вопрос о передаче контроля над качеством сдаваемой в систему трубопроводов нефти в оперативное управление "Транснефти" будет рассматриваться правительством. Об этом журналистам сказал министр энергетики РФ Александр Новак.

"Решения еще нет, этот вопрос [о передаче приемо-сдаточных пунктов в управление "Транснефти"] рассматривается в правительстве. Есть необходимость более детально уточнить этот вопрос с технической точки зрения", - сказал глава Минэнерго.

Ранее вице-премьер РФ Дмитрий Козак, курирующий в правительстве вопросы ТЭК, говорил, что решение по этому вопросу еще не принято. Он планировал рассмотреть, как мнение "Транснефти" на этот счет, так и "Роснефти", которая резко выступала против такого решения.

Инициатива о передаче пунктов сдачи сырья в систему нефтепроводов изначально исходила от главы "Транснефти" Николая Токарева, с этой просьбой он обращался к главе правительства РФ Дмитрию Медведеву. Он также предлагал провести сертификацию лабораторий, проверяющих качество нефти, сдаваемой в трубу. Такое решение позволило бы избежать в будущем инцидентов, аналогичных загрязнению "Дружбы" хлорорганикой весной этого года, говорил он.

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Медведев, Дмитрий АнатольевичНовак, Александр ВалентиновичКозак, Дмитрий НиколаевичРоссия
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