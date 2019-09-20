В СФ сообщили о возможности выделять субсидии регионам в ходе проекта о питании для школ

МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Законопроект об обязательном горячем питании для школьников младших классов предусматривает возможность предоставления регионам субсидий из федерального бюджета с учетом возможного дефицита средств в субъектах РФ на реализацию этой задачи. Об этом сообщил в пятницу глава комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Алексей Майоров.

"Для целей обеспечения учащихся начальной школы горячим питанием в условиях возможного дефицита бюджетных средств законопроектом предлагается предусмотреть возможность предоставления бюджетам субъектов РФ субсидий из федерального бюджета на софинансирование указанных мероприятий", - сказал Майоров, слова которого приводит пресс-служба Совета Федерации.

Сенатор уточнил, что, помимо норм об обеспечении всех учащихся начальных классов горячим питанием, документом предлагается установить требования к качеству продуктов, которые поставляются в школы. По его словам, закон призван сформировать единые критерии и требования, обеспечивающие качество и безопасность детского питания в школах и дошкольных учреждениях.

"В законопроекте прописано само понятие "здоровое питание", закрепляются его основные принципы, конкретизируются особенности качественного и безопасного питания учащихся младших классов", - пояснил парламентарий, напомнив, что эта тема постоянно была на контроле СФ.

Глава комитета СФ также проинформировал, что концепция законопроекта была поддержана президентом России и правительством РФ.

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что в соавторстве с председателем Совета Федерации Валентиной Матвиенко и рядом депутатов внес на рассмотрение палаты законопроект о горячем питании для учеников младших классов.