Предприниматели Перми выберут наставника по экспорту на МЭФ-2019

ПЕРМЬ, 20 сентября. /ТАСС/. Предприниматели Перми на межрегиональном экспортном форуме - 2019 (МЭФ), который пройдет в краевой столице 26-27 сентября, выберут наставника для помощи продвижения их продукции на международный рынок, конкурс проведут представители Российского экспортного центра (РЭЦ). Об этом сообщила пресс-служба администрации губернатора Пермского края.

"В рамках II Межрегионального экспортного форума в Прикамье запланирован отбор кандидатов на позицию экспортных советников (коучей), которые помогут потенциальным экспортерам быстрее и качественнее подготовиться к выходу на внешние рынки и заключить новые экспортные контракты. Мероприятие проведет советник генерального директора РЭЦ Андрей Литвинов и управляющий директор по организационному развитию и управлению персоналом группы РЭЦ Алена Гейдт", - сказано в сообщении.

По словам Гейдт, предпринимателям будут представлены кандидаты, и они смогут сами выбрать личного экспортного советника для своей компании. "Наличие эксперта по экспортной деятельности прямо в регионе существенно упрощает процедуры по документальному и нормативному сопровождению сделки и выводу компании на экспорт. Аккредитованный экспортный коуч имеет доступ ко всем ресурсам группы РЭЦ", - приводятся в сообщении слова Гейдт.

Кандидат на должность экспортного наставника должен будет пройти отбор и выполнить несколько практических заданий, например, выработать решение по предложенному экспортному кейсу, а также составить дорожную карту по выводу продукта на международный рынок. К участию в конкурсе допускаются лица, имеющие опыт экспортной деятельности более шести лет.

Межрегиональный экспортный форум - экспертно-образовательная площадка по развитию экспорта, главной целью которой является создание уникальной акселерационной среды для начинающих и действующих экспортеров. Форум пройдет в Перми в культурном пространстве "Завод Шпагина" 26 и 27 сентября, его участников и гостей ожидают четыре блока и более 30 деловых мероприятий, включая панельные сессии, дискуссии, консультации и мастер-классы. Планируется, что МЭФ-2019 посетят заместитель министра промышленности и торговли РФ Василий Осьмаков, генеральный директор акционерного общества "Российский экспортный центр" Андрей Слепнев, специальный представитель президента по вопросам цифрового и технологического развития, директор направления "Молодые профессионалы" Агентства стратегических инициатив Дмитрий Песков.