ФНС прекратит обмен финансовой информацией с Великобританией

МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Федеральная налоговая служба (ФНС) России может прекратить обмен финансовой информацией с Великобританией и ее территориями - островом Мэн, Гернси и Джерси, следует из пояснительной записки к проекту приказа ФНС, опубликованной на портале проектов нормативных правовых актов.

"Настоящий проект приказа утверждает обновленный перечень юрисдикций, заявивших о готовности обмениваться финансовой информацией с Российской Федерацией в автоматическом режиме. При этом из перечня будут исключены: Соединенное Королевство; Остров Мэн; Гернси; Джерси", - говорится в документе.

Отмечается, что в указанный перечень предлагается включить Панаму и Израиль. Согласно записке, в обновленный перечень юрисдикций, заявивших о готовности обмениваться финансовой информацией с РФ в автоматическом режиме, войдут 88 юрисдикций.

В конце марта текущего года Королевская налогово-таможенная служба Великобритании сообщила, что продолжает обмениваться с Россией налоговой информацией по запросам, несмотря на то, что в автоматическом режиме эта работа не ведется.

Ранее в пресс-службе ФНС сообщили, что информация о том, что Великобритания перестанет передавать российской стороне данные о финансовых активах граждан РФ, распространенная ранее в СМИ, не соответствует действительности. Тогда в ФНС отметили, что в ближайшее время полноценными участниками автоматического обмена информацией станут более 100 стран.