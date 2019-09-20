Минэкономразвития и АСИ разработают коробочные решения по развитию "умных" городов

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 20 сентября. /ТАСС/. Минэкономразвития РФ планирует в течение года собрать совместно с Агентством стратегических инициатив (АСИ) готовые практические решения по технологическому развитию городов, сообщил в пятницу глава МЭР Максим Орешкин на встрече с лидерами муниципального управления на полях форума "Среда для жизни".

"Нужно уходить от теоретических конструкций - умный город и так далее - к конкретным решениям. То, на чем в ближайший год надо будет сконцентрироваться, надо будет вместе с АСИ это направление подтянуть с точки зрения предоставления в широкий доступ коробочных решений, которые дают конкретный результат", - сказал он.

По мнению Орешкина, внедрение технологий в городах не должно быть самоцелью. Это должны быть работающие решения, которые позволят получить на выходе конкретный результат. "Самое ценное, что я вижу в постановке вопроса, - это задача собрать некие коробочные решения, которые имеют на выходе конкретный результат. И важно, чтобы была не отдельная субсидия на решения такого типа, а такие коробочные решения должны биться за финансирование среди всех возможных проектов, традиционных и не традиционных", - добавил он.

Проект "Умный город" стартовал в России в 2018 году, с 2019 года он реализуется в рамках нацпрограммы "Цифровая экономика" и нацпроекта "Жилье и городская среда". Стандарт "Умного города" является набором инструментов, направлений и технологических решений для цифровизации городской среды. На базе федерального стандарта регионы разрабатывают и утверждают свои программы реализации проекта.

Первая встреча лидеров муниципального управления для разработки стратегии развития малых городов России проходит в Великом Новгороде на площадке форума "Среда для жизни", который проводит ДОМ.РФ при поддержке правительства России и Министерства строительства РФ. Партнерами форума также выступают ВЭБ.РФ, Фонд развития моногородов, информационное агентство ТАСС, Совет муниципальных образований Новгородской области и Агентство стратегических инициатив.