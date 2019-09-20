Глава Ингушетии просит Минтруд оказать содействие в создании реабилитационного центра

МАГАС, 20 сентября. /ТАСС/. Глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов на встрече с министром труда и социальной защиты Максимом Топилиным в Магасе попросил Минутрд РФ оказать республике помощь в создании социальных объектов, в том числе реабилитационного центра.

"Прошу вас, Максим Анатольевич, оказать содействие в решении вопроса выделения средств из федерального бюджета для строительства социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних на 250 мест, комплексного Центра социального обслуживания населения, реабилитационного центра для взрослых инвалидов и дома-интерната для одиноких престарелых и инвалидов", - цитирует Калиматова пресс-служба главы Ингушетии.

По словам Калиматова, в республике слабо развита инфраструктура социальной защиты населения. "Уровень обеспеченности учреждениями социального обслуживания в республике крайне низок и составляет 1,6 учреждения на 100 тысяч населения. Это на порядок меньше, чем в других субъектах России. В настоящее время в республике функционируют всего семь учреждений социального обслуживания населения", - сказал он.

По словам главы Ингушетии, в субъекте есть всего один республиканский социально-реабилитационный Центр для несовершеннолетних, рассчитанный на 30 детей. "Это при том, что у нас насчитывается 40 тысяч детей школьного возраста, находящихся в трудной жизненной ситуации. В республике нет ни одного комплексного Центра социального обслуживания населения, ни одного реабилитационного центра для взрослых инвалидов", - добавил он.

Еще одной из актуальных проблем, по мнению Калиматова, в социальной сфере республики является обслуживание одиноких и престарелых граждан. Так, по его словам, в настоящее время в субъекте проживает более 3 тыс. одиноких престарелых граждан, нуждающихся в постороннем уходе, а специализированные учреждения для обслуживания указанной категории граждан в Ингушетии нет. "Поэтому есть острая необходимость в строительстве дома-интерната хотя бы на 100 мест для одиноких престарелых и инвалидов", - цитирует Калиматова пресс-служба.