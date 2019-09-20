Минэкономразвития учтет предложения городов и муниципалитетов при принятии решений

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 20 сентября. /ТАСС/. Минэкономразвития РФ проанализирует предложения, вынесенные на форуме "Дни лидеров муниципального управления", для возможного их закрепления на федеральном уровне, сообщил в пятницу глава ведомства Максим Орешкин на форуме.

"Нужно больше давать вам [муниципалитетам] инструментов не только для того, что вы делаете на своей территории, но и для изменения чего-то на федеральном уровне. Надеюсь, что у нас сегодня что-то из предложений либо сразу, либо через какое-то время превратится в конкретное решение, изменение чего-то на федеральном уровне", - сказал он.

Орешкин пояснил, что при принятии решений на федеральном уровне не всегда учитываются различия между конкретными регионами и муниципалитетами. По его словам, скорректировать это помогают именно встречи с представителями городов.

Первая встреча лидеров муниципального управления для разработки стратегии развития малых городов России проходит в Великом Новгороде на площадке форума "Среда для жизни", который проводит ДОМ.РФ при поддержке правительства России и Министерства строительства РФ. Партнерами форума также выступают ВЭБ.РФ, Фонд развития моногородов, информационное агентство ТАСС, Совет муниципальных образований Новгородской области и Агентство стратегических инициатив.