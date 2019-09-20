Верховный суд Украины поддержал запрет на продажу акций Проминвестбанка

МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Верховный суд Украины выступил за необходимость сохранения обеспечительных мер по акциям "дочки" ВЭБ.РФ - Проминвестбанка, тем самым поддержав позицию российской госкорпорации о запрете на продажу акций этого банка. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе госкорпорации.

"Верховный суд Украины поддержал необходимость сохранения обеспечительной меры в отношении акций дочернего банка ВЭБ.РФ на Украине - Проминвестбанка (ПИБ), таким образом, аукцион по продаже принадлежащих ВЭБ акций ПИБ не может быть проведен на законных основаниях до рассмотрения спора по существу", - отмечается в сообщении госкорпорации.

Старший вице-президент правового блока ВЭБ.РФ Игорь Краснов, слова которого приводит пресс-служба, отметил, что госкорпорация и дальше будет защищать свои инвестиции как во всех судебных инстанциях Украины, так и в международном арбитраже.

Государственная исполнительная служба Украины арестовала акции ПИБ, после чего выставила их на аукцион, который был назначен на 28 августа 2019 года. Стартовая стоимость пакета акций составляла около $20 млн, однако биржа ПФТС не получила ни одной заявки на участие в аукционе. Повторные торги были назначены на 20 сентября.

ВЭБ.РФ считает действия украинских властей в отношении его "дочки" незаконными, и эту позицию в августе поддержал арбитражный институт Торговой палаты Стокгольма, который запретил Украине продавать акции банка и обязал ее компенсировать арбитражные издержки российской стороне.

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