En+ Group спрогнозирует приток воды в Байкал с помощью Big Data и Machine Learning

МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Компания En+ Group, вертикально интегрированный производитель алюминия и электроэнергии, заключила соглашение с компанией Aerostate о цифровом прогнозировании приточности Байкала на основе больших данных (Big Data) и машинного обучения (Machine Learning), сообщила пресс-служба En+ Group.

Долгосрочная модель прогнозирования притока воды позволит улучшить управление уникальными водными ресурсами озера. Более точные данные важны не только местным сообществам, для которых Байкал - основа социально-экономического благосостояния. Прогнозирование позволит снизить антропогенное влияние на экосистему озера, уточняется в сообщении. Проект является частью комплексной программы защиты озера Байкал и заповедных территорий РФ от неблагоприятных экологических воздействий, которую En+ реализует с 2011 года.

В настоящий момент прогноз притока строится на основе фундаментальных климатических и гидрологических моделей. Они дают очень хороший результат при прогнозировании на неделю вперед. Более продолжительные прогнозы формируются на основе так называемого наиболее вероятного сценария и не позволяют с достаточной точностью спрогнозировать отклонения от средних значений.

"В течение 17 месяцев En+ Group и Aerostate изучат факторы, влияющие на приточность Байкала и, используя методы машинного обучения, разработают алгоритм, который позволит прогнозировать приточность на срок от 6 до 18 месяцев. Модель будет учитывать природные факторы - такие как таяние снега и скорость течения в реках, а также другие важные вводные, в том числе загрязнения от промышленных районов Китая", - говорится в сообщении.

En+ Group планирует предоставить результаты исследований органам государственной власти, ответственным за установление пропускного режима гидроэлектростанций региона, в том числе три ГЭС группы на реке Ангара (единственная река, вытекающая из Байкала).

Более точный прогноз позволит оптимизировать гидрологическое использование водных ресурсов с учетом нужд местных сообществ и с целью минимизации воздействия на окружающую среду.

О компаниях

Aerostate - резидент кластера космических технологий Сколково. Компания обладает значительным опытом в области геофизики и анализа данных. Специалисты компании разработали платформу "Аэроплан" (используется для анализа и управления качеством воздуха городов). Среди клиентов Aerostate - "Яндекс", Bosch, Cisco. Основатель компании - Дмитрий Соломенцев, автор технологии прогноза погоды meteum, которая используется, в том числе, сервисом "Яндекс. Погода".

En+ Group - интегрированный производитель алюминия и электроэнергии. Объединяет электростанции мощностью 19,7 ГВт и алюминиевые заводы производительностью 3,9 млн т в год (через контрольный пакет в ОК "Русал"), которые являются основным потребителем производимой энергии. Бенифициаром холдинга является бизнесмен Олег Дерипаска.