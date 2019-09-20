Опыт норвежцев в технологии добычи водорослей будут использовать в Архангельской области

АРХАНГЕЛЬСК, 20 сентября. /ТАСС/. Норвежский опыт в технологии добычи ламинарии и других водорослей планируют использовать в Архангельской области. Об этом сообщил в пятницу ТАСС по итогам III российско-норвежской поморской конференции по рыболовству в Архангельске исполнительный директор Архангельского опытного водорослевого комбината Алексей Коротенков.

"Это добыча водорослей, а именно современные способы добычи, мы все-таки добываем, как и столетия назад, при помощи кос, норвежцы - механизированным способом. Нам нужно совместно с наукой и норвежскими коллегами выбрать тот способ, который не нанесет ущерба окружающей среде", - сказал Коротенков.

В Архангельской области ламинарию заготавливают в летнее время в Белом море практически вручную, работа по заготовке водорослей считается тяжелой. "Если расти [по объемам производства], то объемов [заготовки] нам не хватает. И главное - человеческий фактор. Люди, к сожалению, не хотят работать в таких условиях, потому что тяжело. И даже за хорошую зарплату не соглашаются, - сказал собеседник агентства. - Нужно переходить на механизацию, но без ущерба для экологии".

По его словам, в Норвегии при заготовке водорослей применяются механические драги, срезающие ламинарию, не повреждая основу, на которой она растет. Такой способ можно использовать и на Белом море.

Коротенков отметил, что норвежский опыт можно использовать и в переработке, особенно при производстве пищевой продукции. "Фастфуд из водорослей - быстрое питание, но при этом полезное", - добавил он.

В этом году в регионе заготовлен рекордный объем водорослей - 1,6 тыс. т ламинарии и фукуса. "Это несмотря на то, что лета практически не было. В прошлом году для сравнения мы собрали 1,2 тыс. т водорослей", - сказал Коротенков. Добыча ведется в районе Соловецкого архипелага, вблизи Онежского полуострова, островов Жижгин и Большой и Малый Жужмуй, часть участков находится на территории Карелии. Архангельский водорослевый комбинат является крупнейшим предприятием в отрасли в стране и единственным, которое занимается комплексной глубокой переработкой водорослей.